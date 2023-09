Rozbój na stoisku handlowym. Areszt dla obywatela Gruzji

REKLAMA

Sąd Rejonowy w Gdańsku zastosował tymczasowy areszt dla 30-letniego obywatela Gruzji, który dokonał rozboju w okolicach targowiska na gdańskim Przymorzu. Napastnik uderzył pokrzywdzonego mężczyznę kilkukrotnie pięścią w twarz, a następnie ukradł mu okulary przeciwsłoneczne oraz rower.

– Mężczyzna, który w okolicach targowiska na chodniku miał stoisko handlowe, został zaatakowany i okradziony przez nieznanego sprawcę. Napastnik uderzył pokrzywdzonego kilkukrotnie pięścią w twarz, a następnie ukradł mu okulary przeciwsłoneczne oraz rower. Zgłaszający wycenił straty na ponad 200 zł – podała we wtorek oficer prasowa gdańskiej komendy podinsp. Magdalena Ciska.

Wyjaśniła, że do zdarzenia doszło w ubiegły piątek na targowisku przy ul. Czerwony Dwór w Gdańsku. – Następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia, na ul. Sobótki w Gdańsku funkcjonariusze zatrzymali do tej sprawy 30-letniego obywatela Gruzji. Policjanci odzyskali też rower należący do pokrzywdzonego – dodała.