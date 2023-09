Trwa exodus Ormian z Górskiego Karabachu. Kilkanaście tysięcy uchodźców

REKLAMA

13 350 uchodźców z Górskiego Karabachu przybyło do Armenii, trwa proces rejestrowania uchodźców – poinformował we wtorek rząd w Erywaniu. Dane o ponad 13 tys. uchodźców przekazały także władze separatystycznej enklawy. Powiadomiły też, że w poniedziałkowym wybuchu na stacji paliw w Stepanakarcie zginęło co najmniej 20 osób, a ponad 280 zostało rannych.

Rząd Armenii podał w oficjalnym komunikacie, że „zapewni schronienie wszystkim (uchodźcom – PAP), którzy nie mają gdzie mieszkać”.

Władze Górskiego Karabachu podały zbliżoną liczbę uchodźców, informując że ich liczba sięgnęła 13 550. Komunikat cytuje portal News.am.