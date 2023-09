Wyborcy PiS nie wiedzą co myśleć o aferze wizowej lub o niej nie słyszało [SONDAŻ]

REKLAMA

Zdecydowanie największa grupa badanych winą za aferę wizową obarcza obóz rządzący, reszta nie wie, co o tym myśleć albo nie słyszała o sprawie – czytamy w opublikowanym we wtorek komentarzu do sondażu IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” i RMF FM.

„Według sondażu IBRiS, przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej” i RMF FM, największa grupa badanych obarcza odpowiedzialnością za aferę wizową cały obóz władzy – uważa tak 48,6 proc. respondentów. Kolejne 11,2 proc. wskazuje, że winne jest kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych” – czytamy w dzienniku.

Jak wyjaśniono, „prawie 20 proc. badanych deklaruje, że nie ma zdania w tej sprawie”, a ” 11,2 proc. w ogóle nie słyszało o aferze wizowej”. „Mało który z badanych – 5,5 proc. – wskazuje na winę niższych rangą urzędników MSZ, a najmniejsza grupa uważa, że afera jest winą +firm wspomagających Ministerstwo Spraw Zagranicznych w procesie wydawania wiz+ (3,6 proc.)” – napisano.