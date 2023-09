WYBUCH W PRZEWODOWIE. Śledczy ustalili pochodzenie rakiety

REKLAMA

Pocisk, który w listopadzie 2022 roku eksplodował w Przewodowie, został wystrzelony przez ukraińską obronę powietrzną – tak miałoby wynikać z wyników śledztwa według „Rzeczypospolitej”.

„Rzeczpospolita” podaje, że opinia biegłych jest „kategoryczna i wyklucza, by pocisk, który wieczorem 15 listopada ubiegłego roku spadł na suszarnię w dawnym pegeerze i eksplodował, zabijając dwóch rolników, mógł być wystrzelony z terenu Rosji”.

REKLAMA

Skoro jednak takie są wyniki śledztwa, to dlaczego dowiadujemy się o nich z doniesień prasowych? Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Krajowej, potwierdził w rozmowie z „Rz”, że choć potwierdza, iż takie wnioski wyciągają śledczy, to są to wciąż informacje niejawne.