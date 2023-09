Żydzi świętują 75. rocznicę. W Warszawie odsłonięto tablicę

REKLAMA

W Hotelu Bristol odsłonięto we wtorek tablicę, upamiętniającą otwarcie w 1948 roku Ambasady Izraela. Była to pierwsza placówka dyplomatyczna państwa Izrael na świecie.

Na tablicy, która wisi w hotelowym lobby, przypomniano, że „w warszawskim Hotelu Bristol 29 września 1948 roku otwarta została Ambasada Izraela, będąca pierwszą placówką dyplomatyczną państwa Izrael na świecie”.

Ambasador Izraela Yacov Livne, w czasie uroczystości, która odbyła się w Apartamencie Paderewski, gdzie funkcjonowała ówczesna placówka dyplomatyczna, powiedział, że „decyzja rządu izraelskiego, aby pierwszą placówkę dyplomatyczną na świecie otworzyć w Polsce była celowa”.

– Chodziło o to, aby podkreślić wagę historii i tego, co działo się w Europie – wyjaśnił. Dodał, że w tym roku przypada również 80. rocznica Powstania w getcie warszawskim, które wybuchło tylko pięć lat przed otwarciem ambasady.

– Pomnik Bohaterów Getta w Warszawie został zbudowany w kwietniu 1948 roku, a Ambasada została otwarta we wrześniu 1948 r. – wspomniał. Jego zdaniem, „to pokazuje znaczenie historii i stosunków między naszymi krajami”.

Livne, „podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do budowania i promowania stosunków polsko-izraelskich”. – Czasami była to wyboista droga, ale myślę, że rozwiązaliśmy kwestie, które trzeba było rozwiązać – powiedział. – Dziś przed nami jest autostrada do pogłębienia stosunków polsko-izraelskich – dodał.

Podsekretarz stanu w MSZ, Wojciech Gerwel wspominał, że odwiedzał w Waszyngtonie Zofię Korbońską. – Zawsze patrzyłem na jej ręce, którymi pisała wiadomości m.in. o Powstaniu w getcie warszawskim, które potem nadawane były z rozgłośni radiowej w Londynie na cały świat – mówił. – Więc ludzie, którzy walczyli w getcie, wiedzieli, że nie umierają niezauważeni – dodał.

Gerwel przypomniał, że „pierwsi wysłannicy z Izraela w Polsce byli witani przez ludzi zgromadzonych pod budynkiem Bristolu, którzy wyrażali radość z nowouformowanego państwa Izrael oraz z nowej placówki w Warszawie”.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki podkreślił wagę utrzymania stosunków polsko-izraelskich, aby były tak dobre i pokojowe, jak to tylko możliwe. – Jestem pewny, że my wszyscy, zgromadzeni w tym historycznym pokoju, myślimy tak samo: możemy zacząć od wymiany młodych ludzi, co jest dobre dla edukacji, przyjaźni. Możemy wciąż podnosić liczbę przedsiębiorstw biznesowych, rozwijać współpracę medyczną, kulturalną i naukową, aż do przywrócenia polskiego ambasadora w Izraelu – powiedział.

Wyraził pewność, że „ponieważ, to nie stanie się samo, musimy pracować, chronić nasze stosunki i ciężko pracować, aby uniknąć historii II wojny światowej, aby uniknąć historii eksterminacji wspaniałego żydowskiego narodu i wielu innych narodów”. – Jestem pewien, że mamy dobre fundamenty od 1948 roku i że następne dekady przyniosą nam świetlaną przyszłość – dodał.

Na uroczystości obecni byli m.in. Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, prezydencki minister Wojciech Kolarski, wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka.

Jak podała Ambasada Izraela, 75 lat temu, 29 września 1948 r., w Warszawie, otwarta została pierwsza placówka dyplomatyczna Państwa Izrael na świecie. Przedstawiciel Państwa Izrael, Israel Barzilaj, po złożeniu listów uwierzytelniających w Belwederze, wrócił wraz ze swoim personelem do tymczasowej placówki na drugim piętrze Hotelu Bristol na Krakowskim Przedmieściu.