AfD zyskuje na popularności [SONDAŻ]

Alternatywa dla Niemiec (AfD) przyciąga coraz więcej wyborców. We wschodnich Niemczech prawie co trzecia osoba chce na nią głosować, a teraz AfD zyskuje na popularności również na zachodzie RFN. W Badenii-Wirtembergii partia ta mogłaby liczyć na poparcie rzędu 20 proc. – wynika z nowego sondażu. To więcej niż w jakimkolwiek innym zachodnioniemieckim kraju związkowym.

Z ankiety przeprowadzonej przez Infratest dla dziennika „Stuttgarter Zeitung” wynika, że AfD plasuje się w Badenii-Wirtembergii tuż za Zielonymi. Partia szefa rządu Winfrieda Kretschmanna ma obecnie tylko 22-procentowe poparcie. To o dwa punkty procentowe mniej niż w ostatnim badaniu w lipcu i najniższy wynik od dziewięciu lat.

Według sondażu największym poparciem cieszy się w Badenii-Wirtembergii CDU; chrześcijańscy demokraci zyskali trzy punkty procentowe i mają 29 proc. Socjaldemokratyczna SPD ma 12 procent, to minus jeden punkt procentowy i znacznie poniżej średniej krajowej; obecnie 18 procent. Liberalna FDP zyskuje jeden punkt procentowy i osiąga osiem procent.