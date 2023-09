Łagodzą politykę klimatyczną. Trump chwali Sunaka: „Gratulacje za rozpoznanie tego oszustwa”

REKLAMA

Wielka Brytania łagodzi szereg kroków, których celem jest osiągnięcie do 2050 r. zerowej emisji netto gazów cieplarnianych. Decyzję pochwalił Donald Trump.

Były prezydent USA we wpisie na własnej platformie społecznościowej Truth Social określił narrację kreśloną w imię zmian klimatu jako „oszustwo”. Premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka, który stopuje „zieloną politykę”, nazwał „sprytnym”.

REKLAMA

Sunak ogłosił niedawno, że łagodzi szereg klimatycznych kroków, by „chronić ciężko doświadczone brytyjskie rodziny przed niedopuszczalnymi kosztami”.

Zapowiedział, że zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikami benzynowymi oraz diesla wejdzie w życie w Wielkiej Brytanii pięć lat później niż planowano do tej pory – w 2035, a nie w 2030 r.

Druga zmiana dotyczy planowanej obowiązkowej wymiany kotłów gazowych na pompy cieplne. Brytyjski premier zapowiedział, że nikt nie będzie do tego zmuszany, z wyjątkiem sytuacji, gdy kocioł i tak musiałby być wymieniony.

Następnie Sunak ogłosił, że Wielka Brytania zrezygnuje z planów zmuszania właścicieli wynajmowanych nieruchomości do obowiązkowej poprawy energooszczędności lokali. Obiecał ponadto, że jego rząd nigdy nie będzie realizował budzących kontrowersje pomysłów, jakie pojawiały się podczas dyskusji na temat zerowej emisji netto, takich jak nakładanie dodatkowych podatków na mięso, by ograniczyć jego konsumpcję, na latanie samolotami, wprowadzanie wymogu wspólnych przejazdów samochodem do pracy czy zmuszanie gospodarstw domowych do posiadania siedmiu koszy na śmieci na różnego typu odpady.

Trump: Gratulacje za rozpoznanie tego oszustwa

Zmiany, jakie planuje wprowadzić Sunak, jednoznacznie pochwalił Donald Trump. „Premier Wielkiej Brytanii bardzo znacząco zatrzymał absurdalne rozwiązania klimatyczne. To Stany Zjednoczone naciskają na wszystkich w tej kwestii, a zwłaszcza na siebie” – napisał były prezydent USA na Truth Social.

„Zawsze wiedziałem, że Sunak jest sprytny i nie zniszczy, nie doprowadzi do bankructwa swojego narodu, by przypodobać się fałszywym aktywistom klimatycznym, którzy nie mają o niczym pojęcia. Gratulacje dla premiera Sunaka za rozpoznanie tego oszustwa, zanim było za późno!” – podsumował Trump.