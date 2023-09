Mentzen UJAWNIA prawdziwy program Konfederacji. „Są pewne bariery wejścia” [VIDEO]

REKLAMA

Na swoim kanale YouTube Sławomir Mentzen opublikował film, w którym szczegółowo omawia program Konfederacji, który po raz pierwszy upubliczniono podczas czerwcowej konwencji tej partii.

– Zdecydowałem się na ujawnienie prawdziwego programu Konfederacji, na powiedzenie o tym, co tak naprawdę chcemy zmienić w Polsce, co chcemy wprowadzić, jakie projekty ustaw chcemy zaproponować, jak wyobrażamy sobie Polskę pod rządami Konfederacji – powiedział współprzewodniczący Konfederacji.

Jak dodał „musi ujawnić”, lecz tak naprawdę ten program „nie był nigdzie schowany”. – Cały czas wisiał na stronie internetowej Konfederacji, cały czas można go było sobie przeczytać w wersji papierowej, nazywa się to dzieło „Konstytucja Wolności” – podkreślił Mentzen.

Polityk przypomniał, że „już od czerwca mówimy o nim w naszych audycjach, w naszych nagraniach”. Jak dodał, „mówiliśmy o nim podczas naszej Wielkiej Konwencji Programowej Konfederacji”, lecz „nie dotarło”.

– Okazuje się, że mówienie o swoim programie, publikowanie swojego programu to za mało, żeby różnego rodzaju oszuści, kłamcy, trolle internetowe, hejterzy, dziennikarze, politycy i inni zawodowi oszuści to dostrzegli i mogli powiedzieć prawdę na temat naszego programu – stwierdził.

– Rozumiem, że były tu pewne bariery wejścia dla niektórych polityków i dziennikarzy, ponieważ to dzieło ma ponad sto stron. Wiadomo, że to nie jest takie proste przeczytać ponad sto stron. Wprawdzie czcionka nie jest taka mała (…), do tego jest trochę obrazków, więc dziennikarzom powinno być trochę łatwiej, mamy też różnego rodzaju tabelki – ironizował.

– Są pewne bariery wejścia, trzeba umieć czytać po polsku, trzeba umieć czytać ze zrozumieniem, trzeba w ogóle mieć ochotę zapoznać się z naszym programem, żeby do tego dotrzeć – wyliczał Mentzen.

– Okazuje się, że niewiele osób miało taką ochotę, zwłaszcza wśród ludzi, którzy zajmowali się relacjonowaniem życia politycznego, więc specjalnie dla tych analfabetów nieumiejących czytać, a także dla naszych drogich wyborców, którzy niestety byli manipulowani przez media, przez polityków, przez innych zawodowych kłamców opowiem Wam, czego my tak naprawdę chcemy, żebyście sobie mogli porównać nasz program, nasze obietnice, nasze plany z tym, co kłamią na ten temat wszyscy inni ludzie – powiedział Mentzen, po czym przeszedł do omawiania „Konstytucji Wolności”.

Analiza programu Konfederacji

Przypomnijmy, że analizę programu wyborczego Konfederacji na łamach „Najwyższego Czas-u” już w numerze z przełomu czerwca i lipca przeprowadził Radosław Piwowarczyk.

„Składający się z dziewięciu rozdziałów i obejmujący ponad sto stron dokument został przygotowany bardzo starannie i profesjonalnie” – pisał wydawca portalu nczas.com.

„W kolejnych rozdziałach przygotowano, według podobnego schematu, diagnozę problemów na danym polu, a także propozycję ich rozwiązania. Nie zabrakło, jak w innych tego typu dokumentach, sformułowań bardzo ogólnych i haseł życzeniowych” – zaznaczał Piwowarczyk.

Zdaniem redaktora program Konfederacji „jest za bardzo asekuracyjny z punktu widzenia wolnościowego wyborcy. Wiele postulatów jest zbyt zachowawczych, a te, które idą dalej, zazwyczaj dotyczą spraw mało istotnych, często wręcz trzeciorzędnych”.

„Ogólny kierunek postulowanych zmian jest dobry, ale trzeba pamiętać, by traktować to jako mały krok w stronę państwa wolnościowego, a nie jego realizację” – podkreślał Piwowarczyk.

