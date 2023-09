„Proszę przestać oddychać, to też zwiększa emisję CO2”. Bosak MIAŻDŻY na debacie Onetu i WWF [VIDEO]

REKLAMA

Krzysztof Bosak z Konfederacji był gościem debaty wyborczej WWF i Onetu „Oddaj Głos Naturze”. Przedstawiciel Konfederacji starł się z przedstawicielkami lewicy: Urszulą Zielińską z Koalicji Obywatelskiej i partii Zieloni oraz Anitą Sowińską z „właściwej” Lewicy.

Bosak postanowił skierować pytanie do Urszuli Zielińskiej z Koalicji Obywatelskiej oraz partii Zieloni, mówiąc o tym, że w KO popierają „te rozwiązania Unii Europejskiej, które prowadzą do spadku poziomu życia obywateli, w szczególności upadku możliwości klasy średniej”.

REKLAMA

Poseł jako przykłady wymienił „rozszerzenie możliwości systemu ETS na lotnictwo, na budownictwo, dyrektywa budynkowa, te wszystkie rzeczy, które spowodują gigantyczne, idące w setki miliardów złotych, koszty remontów, koniec taniego latania, koniec możliwości normalnego jeżdżenia autami”.

– Czy Wy to wszystko naprawdę popieracie i czy chcecie zabrać ludziom możliwość normalnego mieszkania, normalnego podróżowania, normalnego przemieszczania się? – pytał Bosak.

Zielińska podkreśliła, że popierają „politykę klimatyczną Unii Europejskiej” i tym różnią się jako UE, Polska, ale też KO, od „Władimira Putina, dla którego polityka klimatyczna UE jest wpisana jako główne zagrożenie w jego traktaty, w jego plany bezpieczeństwa energetycznego Rosji”.

Zdaniem przedstawicielki Koalicji Obywatelskiej „każdy kto podminowuje, każdy kto stawia znak zapytania nad polityką klimatyczną, jest po tej samej stronie, po której jest dzisiaj Rosja”. Jak podkreśliła jej formacja jest „za tym, żeby ludzie w Polsce żyli zdrowo, dłużej i żeby nasz kraj się rozwijał i żeby był zieloną wyspą z Europie, a nie brunatną wyspą taką jak jest dzisiaj, pod kątem czy klimatu czy praw człowieka i praw kobiet”.

„Konfederacja nikomu nic nie obiecuje”

– Konfederacja nikomu nic nie obiecuje, w szczególności tego, jaka będzie przyszłość. Wy chcecie ludziom zniszczyć przyszłość. Na razie idzie Wam to świetnie – mówił Bosak, dodając, że „cała ta ich narracja to futuryzm i utopizm”.

– Liczba zużywanego węgla na świecie rośnie, liczba źródeł prądu na świecie z węgla rośnie, wolumen wydobywanego węgla na świecie rośnie, więc Wasza gadka o tym, że cały światy wychodzi z węgla, to jest po prostu propaganda uprawiana w modnych grupach w świecie zachodnim i faktycznie narzucana w Unii Europejskiej jako standard – podkreślił.

Bosak kontra Sowińska, Mucha i Zielińska

Zwrócił się też przedstawicielki Lewicy Anity Sowińskiej, która „powiedziała pieniądze z ETS-ów jako źródło finansowania”. – Ja nie wiem, czy Pani poseł nie wie, czy kłamie. My jako polska gospodarka mamy ogromny deficyt ETS-ów. System ETS unijny powoduje ogromny wypływ kapitału w skali całej gospodarki (…) ogromny strumień pieniędzy wypływa z Polski na zewnątrz – powiedział Bosak.

Reprezentująca Trzecią Drogę Joanna Mucha stwierdziła, że „ETS idzie do budżetu państwa”, ale zdaniem Bosaka „tylko część niewielka”. – Zwracam uwagę, że Pani socjalistka kandydująca z list Koalicji Obywatelskiej powiedziała jako cel obniżenie emisji o 75 proc., czyli o 20 pp. (więcej – przyp. Red.) niż proponuje Unia Europejska i zaakceptował PiS w pakiecie Fit for 55 – powiedział poseł Konfederacji.

Polityk przypomniał, że „już pakiet Fit for 55 niszczy konkurencyjność, a Pani chce 75 proc.”, dodając, że „to jest masakra”. Zdaniem Zielińskiej to, „o co walczy” Bosak, czyli „Polska oparta na węglu kosztowało nas tylko w zeszłym roku ponad 450 miliardów złotych”, a przedstawiciel Konfederacji dopowiadał, że to dlatego, iż „stworzyli chory system ETS-ów”.

– Ponad 450 miliardów kosztowało nas to, o czym mówi Pan Bosak, utrzymanie chorego status quo, kompletnie 40-50 lat za resztą Europy i rozwijającego się świata (…) ręka w rękę (z PiS – przyp. red.) chcecie utrzymać chory, putinowski sposób zasilania naszego kraju węglem i gazem, który pochodził do tej pory z Rosji – opowiadała Zielińska.

– Pani się kompromituje – ocenił Bosak.

„Proszę przestać oddychać”

Później doszła do głosu przedstawicielka Lewicy. – Konfederacja jak zwykle przedstawia proste recepty, które po prostu nie będą działać. Przede wszystkim Pan poseł Bosak nie rozumie po co jest system ETS. To jest mechanizm finansowy, który jest bardzo potrzebny po to, żebyśmy właśnie odchodzili od węgla, który nas zabija. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie przejdziemy na gospodarkę nisko emisyjną, na tym świecie po prostu nie będzie życia – mówiła Sowińska.

Poseł życzyła dzieciom Bosaka, żeby „miały taką przyszłość, jaką Pan ma teraz”. – Jeżeli Pan robi coś, co tak naprawdę zwiększa emisję CO2, to znaczy, że naprawdę gotuje Pan straszną przyszłość swoim dzieciom – stwierdziła Sowińska.

– Proszę przestać oddychać, to też zwiększa emisję CO2 – odparł Bosak.

W późniejszym fragmencie programu Konfederata pytał przedstawicielkę Zielonych, „jak się jej jeździło na benzynie zrobionej z rosyjskiej ropy? Dobrze się jeździło?” oraz „jak się korzystało z ciepła systemowego z ciepłowni opalanych węglem rosyjskim? Było ciepło? Było okej?”.

Zielińska podkreślała, że była pierwszą posłanką, która „prosiła Ministerstwo Aktywów Państwowych, żeby przestało ściągać rosyjską ropę, ponieważ byliśmy ostatnim krajem, który ją jeszcze w lutym tego roku importował”.