Szczyt bezczelności. Włamywacz najadł się, wykąpał i zrobił pranie. Wpadł, gdy wrócił po swoje rzeczy

20-latek włamał się do domu jednorodzinnego na terenie gminy Śmigiel (woj. wielkopolskie). Poza zrabowaniem pieniędzy, „przy okazji” najadł się, wykąpał i zrobił pranie. Mężczyzna został złapany na gorącym uczynku, gdy wrócił do tego domu po swoje wyprane ubrania.

O sprawie poinformowała we wtorek Komenda Powiatowa Policji w Kościanie. Jak podano, do zdarzenia doszło w miniony czwartek na terenie gminy Śmigiel. O włamaniu policję powiadomiła sąsiadka, która zauważyła mężczyznę wchodzącego przez okno do wnętrza domu sąsiadów.

„Policjanci wspólnie z przybyłą na miejsce właścicielką budynku sprawdzili pomieszczenia, gdzie w kotłowni zastali ukrywającego się sprawcę włamania. Był nim 20-latek pochodzący ze Śmigla. Jak się później okazało, mężczyzna od kilku dni kilkukrotnie pod nieobecność domowników wchodził do ich domu” – podkreśliła policja.