W oparach absurdu. Turystka uwolniła langustę w restauracji

Turystka ze Szwajcarii, przebywająca na wakacjach na Sardynii zamówiła w luksusowej restauracji langustę za 200 euro po to, by uwolnić ją z akwarium i wypuścić do morza. Skorupiak zamiast do wrzątku trafił do torebki i zaraz do morza. Wszystko odbyło się na oczach zdumionych klientów lokalu.

Jak relacjonowały włoskie media do eleganckiej restauracji na nadmorskim tarasie, w miasteczku Golfo Aranci, przyszła para klientów na kolację. Uwagę kobiety zwróciło akwarium, w którym pływała langusta, przeznaczona do podania klientom.

Turystka postanowiła nie dopuścić do tego, aby skorupiak trafił do wrzątku, a potem na talerz. Powiedziała obsłudze lokalu, że chce go kupić i uwolnić.