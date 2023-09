Warszawa Trzaskowskiego. Żydowski „zielony” festiwal jedzenia

REKLAMA

Żydowskiej historii jedzenia, miejskim kibucom i potrawom opartym na świeżych lokalnych składnikach poświęcony jest 6. Festiwal Żydowskiego Jedzenia, który odbywać się będzie od 27 września do 1 października w Muzeum POLIN i w całej Warszawie.

– Podczas festiwalu, którego hasłem jest ZIEMIA, porozmawiamy o rolnictwie miejskim, plonach miasta i jego okolic. Poszukamy ekologicznych związków między żywnością a jej sezonowością i lokalną uprawą. Zadomowimy się kulinarnie i usiądziemy przy stołach w warszawskich barach mlecznych, na targach żywności i na Nocnym Markecie. TISZ rozgości się tradycyjnie w swoim macierzystym muzeum, ale i rozsmakuje w całej Warszawie – od rana do późnej nocy – poinformowała Olga Gawerska, z biura prasowego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Tisz w języku jidysz oznacza stół; w tradycji żydowskiej jest to też radosny czas spędzony na jedzeniu, piciu, śpiewie i rozmowach przy wspólnym stole.

– Motyw ZIEMI, do którego odwołujemy się w tym roku, zwraca naszą uwagę ku naturze, klimatowi i planecie, na której żyjemy, czyli wszystkim tym elementom, od których tak bardzo zależymy w naszym codziennym funkcjonowaniu – mówi Magdalena Maślak, inicjatorka i kurator Tisz Festiwalu.

– Ten bliski związek przejawia się w pełni właśnie w jedzeniu – co i kiedy jemy oraz skąd pochodzi nasza żywność – zauważa kurator.

– W tegorocznej edycji festiwalu, o lokalnej różnorodności i odpowiedzialności kulinarnej opowiedzą nam wyjątkowi goście z Izraela, ale też zanurzymy się w nasze najbliższe otoczenie. Odwiedzimy zarówno targi i miejskie ogrody uprawne, będziemy też poszukiwać dzikiego jedzenia w lasach i na łąkach. Przypomnimy także żydowskich pionierów doskonalących się w uprawie roślin w kibucach, a także zaprosimy gości do naszej zielonej, wypełnionej roślinnością kuczki. Kuczkę, czyli świąteczny szałas, postawiamy z okazji rozpoczynającego się w tym czasie święta Sukot zwanego też świętem szałasów – zapowiada Magdalena Maślak.

W ramach festiwalu po raz pierwszy w Polsce zostanie zaprezentowana kuchnia nomadów – Nomads Kitchen.

Tegoroczne hasło festiwalu ZIEMIA podkreśla – zdaniem organizatorów wydarzenia – związek między żywnością a zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością klimatyczną. Świat różnorodnych potraw opartych wyłącznie na świeżych, sezonowych składnikach, odsłonią w tym roku niezwykli goście.

Efektem współpracy z Foodish, działem kulinarnym Muzeum ANU w Tel Awiwie, będzie wizyta w Warszawie znakomitych szefów kuchni; Dafi Kremer, Hananel Edri i Guy Bajour z kolektywu Nomads Kitchen. – Zaprezentują izraelskie jedzenie, jakiego w Polsce nie znamy – zapewnia kurator.

Z okazji festiwalu Muzeum POLIN przygotowało nową ścieżkę kulinarną po stałej wystawie „1000 lat historii Żydów Polskich”, połączoną z degustacją potraw kuchni żydowskiej.

Dzięki zaprzyjaźnionym instytucjom uczestnicy festiwalowych wydarzeń zaproszeni będą na spacery kulinarne po Warszawie – tej dawnej żydowskiej i współczesnej, gdzie nadal mieszają się różne języki, smaki i zapachy.

– Wspólnie z Muzeum Warszawy odwiedzimy „Alfę”, dawną fabrykę czekolady. Przekonamy się również, że „Warszawa to też ogród”. Z Muzeum Narodowym w Warszawie będziemy badać „religię w kuchni i kuchnię religijną”. W Fabryce Norblina dowiemy się, czym była „koszerna elegancja”, a razem z Muzeum Sztuki Nowoczesnej zorganizujemy „Międzykulturowy piknik”, gdzie wspólne gotowanie i jedzenie będzie okazją, aby nawiązać nowe znajomości i przekonać się, co nas łączy, a co pysznie różni – charakteryzuje tę część programu festiwalu Olga Gawerska.

Festiwal odbywać się będzie przy wspólnym stole od rana do wieczora w całej Warszawie. Goście festiwalu zostaną zaproszeni na wspólne śniadanie, poprzedzone spacerem z przewodnikiem po lokalnym warszawskim targu. Wieczorem po wizycie na targu odbędzie się spotkanie ze znawcami zielarstwa z Puszczy Knyszyńskiej, którzy opowiedzą, jak rozpoznawać, zbierać i przyrządzać zioła oraz rośliny leśne i łąkowe. A w piątkowy wieczór w holu muzeum odbędzie się szabatowa kolacja z wyjątkowym, sezonowym menu i winami dobranymi przez sommeliera, Joannę Ciborowską-Sánchez.

Tradycyjnie już będzie można spróbować żydowskich potraw po sąsiedzku, blisko domu, w lokalnych barach mlecznych, które na ten jeden tydzień rozszerzą swoje menu o swoją wersję w jidysz (lista barów, które dołączyły do festiwalu jest dostępna na stronie www.polin.pl).

Premierowo Muzeum POLIN zagości kulinarnie także na specjalnej – z okazji Tisz Festiwalu – edycji popularnego Nocnego Marketu, jednej z największych kulinarnych przestrzeni Warszawy. Przez trzy dni, od piątku do niedzieli, wybrani wystawcy przygotują specjalne wersje potraw kuchni żydowskich z różnych zakątków świata. Zorganizowane też będzie oddzielne stoisko Muzeum POLIN we współpracy z Bazą Inclusive.

A muranowskim, polinowym gościom, polecana jest wizyta w muzealnej restauracji „Warsze” która przygotowała specjalne menu degustacyjne.

Informacje o programie Tisz Festiwalu Żydowskiego Jedzenia znajdują się na stronie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Tisz Festiwal jest laureatem Nagrody Dziedzictwa Europejskiego Europa Nostra 2022. W tym roku wydarzenia festiwalu będą częścią Europejskich Dni Kultury Żydowskiej.