Wolność i nienawiść. Netanjahu wezwał Muska

REKLAMA

Premier Izraela, p. Beniamin Netanjahu, podczas rozmowy z miliarderem, p. Elonem Muskiem, na temat sztucznej inteligencji wezwał właściciela platformy X (dawny Twitter) do znalezienia równowagi między ochroną wolności słowa a walką z mową nienawiści.

P. Musk zaatakował niedawno Ligę przeciw Zniesławieniom, której celem jest walka z nienawiścią i uprzedzeniami wobec Żydów.

REKLAMA

Oskarżył on ADL o to, że spowodowała spadek dochodów z reklam platformy X w USA o 60%, ale nie przedstawił dowodów na potwierdzenie tej tezy.

Wcześniej wdał się w dialog pod hashtagiem #BantheADL (#ZakazaćADL), rozmawiając z użytkownikami prezentującymi supremacjonistyczne poglądy i pytając internautów obserwujących jego profil na platformie X, czy powinien przeprowadzić sondę na temat usunięcia ADL z platformy.

P. Musk jest przeciw antysemityzmowi i przeciw wszystkiemu, co promuje nienawiść i konflikt – i zapewnił też, że platforma X nie będzie promować mowy nienawiści i ograniczy zasięg określonych wpisów, które mogą naruszać jej zasady.

Uważa on że X powinna być przestrzenią dla ludzi do prezentowania różnorodnych punktów widzenia. Ponoć jego spotkanie z p. Netanjahu wywołało większy sprzeciw pracowników Tesli niż cokolwiek, co dotychczas zrobił. W czasie rozmowy z Netanjahu w fabryce Tesli ok. 200 osób protestowało przeciwko reformie sądownictwa w Izraelu.

Tekst ukazał się w segmencie Postępy Postępu w numerze 37-38 (2023) „Najwyższego Czasu!”, który można nabyć TUTAJ.