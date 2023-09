Braun OSTRO o rządach PiS: „Właśnie polegli z całą tą swoją retoryką rzucania się w objęcia Zełeńkiemu” [VIDEO]

REKLAMA

Karolina Pikuła i Grzegorz Braun gościli na kanale Tomasz Sommer. Politycy odnosili się m.in. do relacji polsko-ukraińskich i wojny za naszą wschodnią granicą.

Jedną z poruszanych kwestii było zapowiadane przez Ukrainę embargo na polskie produkty rolne. – Przede wszystkim jest to świetne ukazanie tego, że my jako Polska jesteśmy poniżani na arenie międzynarodowej albo od zachodu albo teraz od wschodu – powiedziała Pikuła.

– Pokazuje to już ostatecznie, że my jako Konfederacja Korony Polskiej od początku mieliśmy rację z tą całą, niezrozumiałą, a teraz coraz bardziej zrozumiałą, ukrainizacją. Z naszych hasłem chodziło nam o to, by bronić polskiego interesu narodowego – dodała.