Kandydat na prezydenta USA: Jeśli damy Putinowi część Ukrainy, następna będzie Polska

REKLAMA

Jeśli pozwolimy Putinowi na zajęcie części Ukrainy, następna będzie Polska – powiedział w środę były gubernator New Jersey Chris Christie podczas debaty republikańskich kandydatów ubiegających się o partyjną nominację w wyborach na prezydenta. Tymczasem główny rywal Donalda Trumpa, Ron DeSantis, zapowiedział, że skończy z „czekami in blanco” dla Ukrainy.

Kandydaci odpowiadali w ten na pytania, czy w interesie Ameryki leży degradacja rosyjskiego wojska i czy Ameryka nie skupia się za bardzo na wojnie na Ukrainie wobec wyzwań z Chin.

REKLAMA

– Chińsko-rosyjski sojusz to jest coś, przeciwko czemu musimy walczyć i nie rozwiążemy go przytulając się do Władimira Putina. Cóż, Donald Trump powiedział, że Putin jest błyskotliwy i że to wielki przywódca. To jest osoba, która morduje ludzi we własnym kraju, a teraz, nie mając dość przelewu krwi, poszedł na Ukrainę mordować niewinnych cywilów – powiedział Christie podczas debaty w bibliotece prezydenckiej Ronalda Reagana w Simi Valley w Kalifornii.