Szykuje się exodus Żydów? Kilkadziesiąt procent obywateli Izraela rozważa emigrację

Forsowana przez rząd premiera Benjamina Netanjahu reforma sądownictwa sprawia, że 37 proc. Izraelczyków rozważa opuszczenie kraju – wynika z opublikowanych w tym tygodniu danych przez Jewish People Policy Institute (JPPI).

W roku charakteryzującym się masowymi protestami i polaryzacją społeczną spowodowaną reformą sądownictwa, a także kontrowersjami na styku religii i polityki raport JPPI kreśli niepokojący obraz izraelskiego społeczeństwa – donosi „Jerusalem Post”.

Gazeta zwraca uwagę, że najbardziej niepokojący jest dramatyczny spadek komfortu życia Izraelczyków we własnym kraju. W ciągu ostatniego roku odsetek osób, które nie czują się komfortowo, wzrósł z 20 proc. do 32 proc., podczas gdy odsetek osób, które czują się komfortowo, spadł z 76 proc. do 65 proc.