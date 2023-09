Makabryczny rekord. Masowe morderstwa nastolatków

REKLAMA

Zabójstwo 15-letniej dziewczyny w Londynie, która została zadźgana nożem w drodze do szkoły, ponownie zwróciło uwagę na problem rosnącej przemocy wśród brytyjskich nastolatków. Od początku roku tylko w Londynie zamordowanych zostało 15 nastolatków, czyli więcej niż w całym zeszłym roku.

Choć sama ta liczba jest przerażająca, to z kilku powodów śmierć Elianne Andam zszokowała brytyjską opinię publiczną bardziej niż w innych takich przypadkach. 15-latka zginęła w środę rano w drodze do szkoły zaraz po wyjściu z miejskiego autobusu, a domniemanym zabójcą jest 17-latek, który dźgnął ją w szyję tzw. nożem zombie, mającym ostrze o długości ok. 30 cm. Według mediów, ofiara i sprawca prawdopodobnie się znali, a powodem zabójstwa mogła być zazdrość, że dziewczynka zaczęła się spotykać z kimś innym.

Do zabójstwa doszło w Croydon w południowym Londynie, w dzielnicy, która już wcześniej miała złą reputację, jeśli chodzi o przestępstwa z użyciem noży i innych ostrych narzędzi.