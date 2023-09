Nielegalni migranci zatrzymani po pościgu. Chcieli dostać się do Niemiec

REKLAMA

Po krótkim pościgu, policjanci zatrzymali w pobliżu Lubska (Lubuskie) dostawczego forda, którym do granicy z Niemcami zmierzała grupa 19 nielegalnych migrantów. Kierowca auta zdołał uciec i jest poszukiwany – poinformował w piątek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

Jak ustaliła Straż Graniczna, podobnie jak wielu notowanych obecnie na polsko-niemieckim pograniczu podobnych przypadkach, cudzoziemcy pochodzący z Syrii, korzystając z tzw. szlaku bałkańskiego, poprzez Serbię i Słowację w jednej grupie dotarli do Polski, z zamiarem przedostania się do Niemiec.

REKLAMA

„Szkopuł w tym, że robią to bezprawnie, gdyż zezwolenie na pobyt wydane przez Słowację obowiązuje jedynie na jej terytorium i nie jest jednoznaczne z prawem do przemieszczania się po krajach strefy Schengen” – powiedział Biskupik.

Do zatrzymania opisywanej grupy doszło w czwartek (28 września). Kierowca ściganego dostawczego forda, gdy zrozumiał, że nie zdoła uciec policjantom wjechał do lasu i porzucił auto. Pomimo szeroko zakrojonych działań poszukiwawczych nie udało się go znaleźć. W przestrzeni ładunkowej busa było 19 migrantów.

Zgodnie z procedurami, obcokrajowców przejęli od policjantów funkcjonariusze SG. Okazało się, że są Syryjczykami. Wszyscy usłyszeli zarzut usiłowania nielegalnego przekroczenia polsko-niemieckiej granicy i dobrowolnie poddali się karze ośmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu.

Obcokrajowców przed opuszczeniem placówki SG w Tuplicach pouczono o obowiązku niezwłocznego udania się na Słowację, gdzie mają prawo pobytu.