Wizyta Franciszka we Francji wstrzymała prace nad eutanazją

Niestety, tylko o tydzień. We Francji przygotowane jest eutanazyjne prawo, czyli tzw. ustawa o „końcu życia”. Ze względu na przyjazd papieża Franciszka 22 września do Marsylii jednak rząd zmienił swój kalendarz prac nad tą ustawą. Przedstawienie projektu ustawy zezwalającej na „aktywną pomoc w umieraniu” zaplanowano na 21 września. Władze uznały jednak, że w czasie pobytu Franciszka we Francji,k nie wypada zgłaszać tak antychrześcijańskiego aktu wspierającego cywilizację śmierci. Termin ogłoszenia „postępowej” ustawy przesunięto więc z 26 na 28 września.

Dziennik „Le Figaro” stwierdził, że to „gest symboliczny i polityczny”. Papież przyjeżdża do Marsylii na zakończenie tzw. Spotkań Śródziemnomorskich, czyli cyklu konferencji przedstawicieli różnych religii i ruchów „zaangażowanych w ekologię i dialog”. Zdaje się, że „postępowego” papieża nie chciano stawiać pod ścianą, bo o ile dał się skusić na popieranie imigracji i ekologii, to jednak wsparcia przez głowę Kościoła eutanazji katolicy pewnie by nie zaakceptowali. Przynajmniej na razie. Rząd francuski uczynił więc „gest” i wolał odłożyć przedstawienie projektu ustawy o „końcu życia” na… tydzień. „Le Figaro” dodaje, że to „symboliczny gest, który miał nie urazić Jego Świątobliwości i francuskich katolików”, ale zauważa, że to przesunięcie terminu „niczego nie zmienia”.

Bardziej był to gest pod adresem Macrona, który papieża w Marsylii ma witać osobiście, a dodatkowo pojawić się na Mszy św., chociaż – jak zapewniał Pałac Elizejski – nie będzie się modlił. Przywitanie papieża z trzymaną w drugim ręku ustawą wprowadzającą eutanazję byłoby prawdziwym faux pas i stawiałoby prezydenta w niezręcznej sytuacji. W końcu Francja to „elegancja”, więc ustawa tydzień poczeka. Podobno kiedy 24 października 2022 roku Emmanuel Macron po raz ostatni rozmawiał z papieżem, poruszono także temat eutanazji, a Franciszek miał powiedzieć do prezydenta: „Wiem, że nie zrobisz nic głupiego”.