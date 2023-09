Bosak u Warzechy o strategii wyborczej Konfederacji. „Problem z Grzegorzem Braunem jest taki, że…” [VIDEO]

REKLAMA

Współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak był gościem Łukasza Warzechy w „Rozmowie Niekontrolowanej”. Polityk był pytany m.in. o strategię wyborczą i schowanie Grzegorza Brauna.

Bosak na wstępie podkreślił, że Konfederacja ma dziewięciu liderów, a on jest jednym z nich.

– Urządziliście, zorganizowaliście tę kampanię w taki sposób, że widać was tylko dwóch – wskazał Warzecha, mówiąc o Krzysztofie Bosaku i Sławomirze Mentzenie.

– Jeżeli ktoś nie jest jakoś specjalnie głęboko zaangażowany w politykę, albo nie ma jakiejś głębszej wiedzy na temat Konfederacji, to będzie zadawał sobie pytanie: no dobrze, ale ich było przynajmniej trzech, bo jeszcze Grzegorz Braun, a tymczasem tylko oni dwaj cały czas występują – o co tutaj chodzi i dlaczego zdecydowaliście Panowie, że pociągniecie tę kampanię tylko we dwóch ze Sławomirem Mentzenem? – pytał dziennikarz.

– To nie jest tak, jak Pan redaktor to opisał. Po pierwsze, decyzja o tym, żeby postawić na dwóch frontmenów – Sławka i na mnie – zapadała gdzieś na początku roku. i tu chodzi o osoby, które są najbardziej eksponowane i które wyrażają jakiś kierunek, czy jakąś linię, którą chcemy iść – zaznaczył Bosak.

Nadmienił, że chodzi o „przywództwo oparte o ludzi ze średniego pokolenia (…), najbardziej medialnych liderów dwóch formacji”.

– Natomiast ten nasz model organizacji kampanii bynajmniej, wbrew temu, co mówią niektórzy komentatorzy (…), nie zakłada i nie realizuje żadnego modelu schowania Grzegorza Brauna – twierdził.

– Grzegorz Braun w kampanii wyborczej jak najbardziej funkcjonuje, ma zaszczytne miejsce lidera listy rzeszowskiej, występował na naszej konwencji programowej ze swoim przemówieniem, które nie wiem czy nie przebiło się najbardziej z całej konwencji, na bieżąco ma wolną rękę w zakresie organizowania konferencji prasowych – dodał.

Zdaniem Bosaka, „problem z Grzegorzem Braunem jest taki – jeżeli można mówić o przebiciu medialnym – że ze względu na radykalizm niektórych ocen, czy postaw, nie jest zapraszany przez dziennikarzy”.

Jak podkreślał, „Konfederacja nikomu ust nie zamykała i zamykać nie będzie”. – Natomiast Konfederacja jest formacją, która ma prawo prezentować wyborcom jakąś konkretną, czytelną mniej lub bardziej strategię wyborczą. I ta strategia wyborcza nie polega na eksponowaniu jakiegoś typu radykalizmu, tylko na próbie pozyskania nowych wyborców, którzy dotychczas Konfederacji z różnych powodów się bali – dodał.