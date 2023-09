Jatka w Izraelu w żydowskie święta. Starcia ortodoksów z laicką społecznością

REKLAMA

W tym roku obchody tradycyjnych świąt żydowskich w Izraelu naznaczone są starciami grup religijnych i zwolenników laicyzmu. W ten weekend w Izraelu rozpoczęły się obchody Sukot, czyli „Święta Namiotów” i jest podobnie.

Sukkot, czyli „Kuczki”, to żydowskie święto rozpoczynające się pięć dni po święcie Jom Kipur, a dwa tygodnie po rozpoczęciu roku. Upamiętnia mieszkanie w szałasach i namiotach podczas ucieczki Izraelitów z Egiptu i wędrówki do Kanaanu. W tym roku rozpoczęło się w piątek, 29 września i potrwa do piątkowego wieczora 6 października.

Świętowanie odbywa się jednak w atmosferze napięcia, a niektóre uroczystości mogą zostać przerwane. Do podobnych scen dochodziło też w zeszłym tygodniu, z okazji Jom Kippur. Dwa obozy starły się wówczas w centrum Tel Awiwu. Jest to święto, podczas którego Żydzi proszą o przebaczenie za swoje grzechy. Świeccy i religijni Żydi starli się na placu Dizengoffa, w samym sercu nowoczesnej dzielnicy Tel Awiwu, gdzie znajdują się restauracje i bary.