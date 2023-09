Ojczym pobił 2-letnią córeczkę. Dziewczynka zmarła

REKLAMA

Dwuletnia dziewczynka, która została pobita przez swojego ojczyma, zmarła w szpitalu – informuje w sobotę dziennik „L’Avenir”.

Do zdarzenia doszło w Meeffe w centralnej części Belgii we wtorek. Dziewczynka trafiła do szpitala z licznymi obrażeniami ciała, po pobiciu przez ojczyma.

Prokuratura odmawia udzielenia informacji na temat okoliczności zdarzenia. Potwierdza jedynie, że zostało wszczęte śledztwo w sprawie śmierci dziecka. Sprawca pobicie jest obecnie poszukiwany przez policję.