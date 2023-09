Sąd podjął decyzję. Osadowski usłyszał wyrok

REKLAMA

Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił w piątek w części wyrok sądu I instancji w sprawie Marcina Osadowskiego. Zawiesił wykonanie kary pół roku pozbawienia wolności na okres 2 lat. Wyrok dotyczył m.in. używania obelżywych słów o posłance Lewicy, Marcelinie Zawiszy.

W piątek w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku stawił się oskarżony Marcin Osadowski (zezwolił na publikację jego wizerunku i nazwiska), który odpowiadał z wolnej stopy. Poza nim na salę sądu wszedł Wojciech Olszański aka Aleksander Jabłonowski, z którym Osadowski prowadzi transmisję w internecie oraz kilkudziesięciu zwolenników obu mężczyzn.

Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok sądu I instancji co do uznania oskarżonego za winnego publicznego znieważenia posłanki Marceliny Zawiszy poprzez użycie słowa powszechnie uważanego za obelżywe oraz wymierzonej za ten czyn kary grzywny, jak również co do uznania oskarżonego winnego zniewagi Pawła O. słowami powszechnie uważanymi za obelżywe za pomocą środków masowego przekazu – podczas programu nadawanego na żywo w kanale internetowym i wymierzonej za ten czyn kary grzywny.