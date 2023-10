„Argentyński Korwin-Mikke” zyskuje w sondażach

REKLAMA

Argentyna przez lata należała do państw bogatych. Zamożność zabił m.in. etatyzm. Teraz ludzie odreagowują i są gotowi głosować na Javiera Milei, libertarianina, który ma plan ograniczenia władzy państwa do minimum. 53-letni Javier Gerardo Milei to ekonomista i polityk.

Wykładał ekonomię na uczelniach argentyńskich i zagranicznych. Określa się mianem libertarianina i rynkowego anarchisty. Ma dużą popularność medialną. Od 2021 zasiada w Izbie Deputowanych, jako przedstawiciel prawicowej koalicji La Libertad Avanza. W sierpniu tego roku miał najlepszy wynik w prawyborach prezydenckich, pokonując w głosowaniu kandydata rządzącej lewicy peronistów jak i opozycyjnej centroprawicy.

REKLAMA

Jego kandydatura i rosnące notowania budzą panikę, a wybory w Argentynie zaplanowano już na konice października. Milei zapowiada „dolaryzację” argentyńskiej gospodarki, likwidację Banku Centralnego, obiecuje powrót prosperity z przełomu XIX i XX wieku, kiedy to Argentyna była marzeniem dla wielu migrantów np. z Europy.