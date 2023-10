Bosak: „Łodzie przemytników należy topić” [VIDEO]

REKLAMA

Łodzie przemytników należy topić – stwierdził szef koła Konfederacji i lider Ruchu Narodowego, Krzysztof Bosak. Rozmowa w studiu dotyczyła niemieckiej polityki migracyjnej.

– Oczywiście topić bez tych, którzy na tych łodziach płyną – dodał lider narodowców, komentując wpis Elona Muska w mediach społecznościowych.

– Głos w sprawie niemieckiej polityki wobec migrantów zabrał także miliarder Elon Musk, który podał tweet o treści: „Aktualnie osiem statków niemieckich organizacji pozarządowych zbiera na Morzu Śródziemnym nielegalnych imigrantów, aby wyładować ich we Włoszech. Te organizacje są dotowane przez niemiecki rząd. Miejmy nadzieję AFD wygra wybory, by zatrzymano to samobójstwo” – przytoczył wpis podany przez Elona Muska na portalu X prowadzący Bogdan Rymanowski.

– To jest tweet, który podał Elon Musk i skomentował go w ten sposób. Zapytał, czy niemieckie społeczeństwo wie o tym, czy ono jest tego świadome. O co tutaj chodzi? – zapytał Krzysztofa Bosaka prowadzący.

Bosak: Łodzie przemytników należy topić

– Proszę czytać to w kontekście po prostu szerokiego krytycyzmu, jaki się odbywa wobec postawy państw europejskich, które są obezwładnione całkowicie w zakresie obrony granic Europy. Rządy państw są zorganizowane przez lewicową ideologię, która nakazuje im jeszcze wspomagać przewożenie z wybrzeży Afryki na wybrzeże Europy nielegalnych imigrantów. To wszystko się odbywa pod humanitarystycznymi hasłami – powiedział narodowiec.

Rymanowski zwrócił uwagę, że rzeczywiście na wpis Muska zareagowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, pisząc, że „to się nazywa ratowanie życia”.

– No, no. Pod pretekstem ratowania życia przesiedlimy sobie tutaj setki milionów Afrykanów i w ten sposób ich życie będzie być może trochę bardziej dostatnie w Europie, a nasze będzie zagrożone. No to jest wybór, czy je życie chcemy i w jakim standardzie mieć – powiedział lider Ruchu Narodowego.

– Konfederacji stanowisko jest jasne – wskazał Bosak. – Imigracja nielegalna powinna powstrzymywana być siłą, bo po to jest Straż Graniczna.

– Ale co? Przepraszam, wysłałby tam pan okręty do wybrzeży Afryki? – zapytał Rymanowski.

Bosak przypomniał swoje stanowisko sprzed kilku tygodni, gdy stwierdził, że „łodzie przemytników należy topić”.

– I się zrobiła wielka wrzawa, że „Bosak zły, bo powiedział, że topić łodzie”, a to jest element oficjalnej polityki Unii Europejskiej – powiedział polityk.

Następnie dodał, że „oczywiście, żeby było jasne, topić bez tych, którzy na tych łodziach płyną”.

– Natomiast tych, którzy płyną, należy zawracać po prostu na ten brzeg. Nie może być tak, że przemytnicy zarabiają na tym, że im się to jeszcze ułatwia, a te organizacje – tak zwane dbające o prawa człowieka – w rzeczywistości motywowane fanatyzmem multikulturalnym i fanatyzmem lewicowym, te organizacje za cel sobie, żeby Europejczyków w Europie rozwodnić imigracją z całego świata tak, żeby wszystkie tożsamości tradycyjne, narodowości, odrębności kultur zlikwidować. To jest pewna utopia. Utopijna wizja, w którą część ludzi wierzy i płaci za to. Między innymi cała ta sieć George’a Sorosa – powiedział Krzysztof Bosak.