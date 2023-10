Brytyjski rząd przypomniał sobie, że jest „konserwatywny”. Chcą walczyć z klimatycznym obłędem

REKLAMA

Brytyjski rząd konserwatywny chce zająć się „środkami antysamochodowymi” wprowadzanymi przez lewicowe lokalne samorządy. Trzeba przypomnieć, że np. w Londynie latem tego roku powiększono tzw. „strefy niskiej emisji”, wprowadza się limity szybkości do 30 km/h, ogranicza wjazd do miast. Wszystko to uzasadniane jest „względami bezpieczeństwa” i „celami klimatycznymi”.

Premier Rishi Sunak obecnie potępił „represje wobec kierowców” i obiecał im wsparcie. Opozycyjna Partia Pracy od razu krytykuje obniżenie „klimatycznych standardów” przez torysów. Walka polityczna zapowiada się dość ciekawie.

„Atak na kierowców, to atak na codzienne życie większości ludzi w Wielkiej Brytanii, którzy korzystają z samochodów, aby dojechać do pracy lub spotkać się z rodziną” – mówił premier Rishi Sunak. Zapowiedział, że w nadchodzącym tygodniu rząd Wielkiej Brytanii przedstawi „długoterminowy plan wsparcia kierowców”, który zakończy restrykcje wobec kierowców wprowadzane w całej Anglii.