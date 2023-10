Gorąco w Radiu ZET. Sośnierz kontra Leszczyna: „Nie chciałem być niegrzeczny wobec Pani…” [VIDEO]

REKLAMA

Dobromir Sośnierz reprezentował Konfederację w programie „7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET”. Doszło do słownych przepychanek z poseł PO Izabelą Leszczyną.

– To, że Niemcy prowadzą przeciwko Polsce operację hybrydową od wielu lat, mającą na celu zdestabilizowanie sytuacji i powrót do władzy stronnictwa pruskiego w postaci Platformy Obywatelskiej, to jest oczywiście prawda – stwierdził Sośnierz.



Polityk Konfederacji nazwał PO „niemiecką partią dla Polaków”, co wywołało ostrą reakcję prowadzącego i Leszczyny. – Niech Pan się liczy ze słowami. Co Pan opowiada, jakieś głupoty tutaj? – grzmiała poseł Platformy.