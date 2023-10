Jurek Owsiak został wreszcie politykierem. Sommer: „Służba zdrowia to tylko przykrywka”

REKLAMA

Jerzy Owsiak, lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jednoznacznie opowiedział się po stronie opozycji.

Jesteście wspaniałymi Polakami, którzy przyjechali tu rozmawiać o Polsce; miejcie ten dzisiejszy spacer głęboko w sercu, by 15 października spotkać się przy urnach – powiedział w niedzielę prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak, zwracając się do uczestników „Marszu Miliona Serc” w Warszawie.

„Jesteście tam? Macie siłę? Moi drodzy, wyglądacie przepięknie. Chciałbym powiedzieć wam wszystkim że jesteście wspaniałymi, cudownymi Polakami, którzy przyjechali po to, aby o tej Polsce dzisiaj mówić” – mówił Owsiak.

„Za moment wyruszycie i będziecie mieli dwie godziny czasu, a nawet może trochę więcej aby ze sobą porozmawiać, aby się do siebie uśmiechnąć. Miejcie ten spacer głęboko w sercu, aby 15 października spotkać się przy urnach” – powiedział prezes fundacji WOŚP.

Owsiak podczas wystąpienia zwrócił się m.in. do kobiet o to, by poszły na wybory. „To jest nasz kraj, to jest nasz piękny, cudowny moment, aby o tym kraju jeszcze bardziej mówić” – powiedział. „Ruszamy, kocham was za to, że tu jesteście” – dodał.

Czy ten facet nie mógłby w końcu po prostu zostać posłem? Ta jego hipokryzja i udawanie osoby niezaangażowanej w partyjną politykę są męczące. https://t.co/7cOwXlAwxm — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) October 1, 2023

Juras Owsiak od dziś już oficjalnie jest politykierem. Cała ta jego Orkiestra zawsze zresztą miała cel polityczny. Służba zdrowia to tylko przykrywka. — Tomasz Sommer (@1972tomek) October 1, 2023