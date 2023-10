Klapa „Marszu Miliona Serc”. Pierwsze, nieoficjalne dane o frekwencji

REKLAMA

Na rondzie Dmowskiego, gdzie rozpoczął się „Marsz Miliona Serc”, jest 60 tysięcy osób – wynika z nieoficjalnych danych Policji. Według nieoficjalnych szacunków Policji łącznie na trasie przemarszu jest do tej pory do 100 tysięcy osób.

Inne nieoficjalne dane policyjne mówią, że do południa, gdy rozpoczął się „Marsz Miliona Serc”, do Warszawy dotarło 448 autokarów z manifestantami. To mniej niż przy okazji marszu 4 czerwca, gdy przyjechało ich 1100.

Zainicjonowany przez lidera PO Donalda Tuska „Marszu Miliona Serc” rozpoczął się w samo południe na Rondzie Dmowskiego w Warszawie. Manifestanci przejdą ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską, Jana Pawła II aż do Ronda „Radosława”. Mają ze sobą flagi Polski, Unii Europejskiej, emblematy Koalicji Obywatelskiej czy transparenty i koszulki z antyrządowymi hasłami lub hasłami wspierającymi opozycję.