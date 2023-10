Ozdyk: Tego nie da się już zignorować!

REKLAMA

Tomasz Sommer: – Ponieważ jesteś „aus Berlin”, to porozmawiajmy o Niemczech. Dzieją się tam ostatnio ciekawe rzeczy – po pierwsze „Klima-Chaoten” wrócili do akcji. Mieli wrócić właśnie około 15 września, bo planowali zrobić sobie wakacje i jak zapowiedzieli, tak zrobili. Zaczęli od tego, że pochlapali Bramę Brandenburską na 2 metry wysokości.

Sławomir Ozdyk: – Oni mają taki zwyczaj malowania wszystkiego na pomarańczowo. Mają takie pompki i zbiorniki do oprysków w ogrodach czy sadach, wlewają do środka pomarańczową farbę i pryskają tym, co się da. Pamiętają Państwo akcję z wyspy Sylt, która jest uznawana za „wyspę bogaczy” – tam wparowali do kilku dobrych sklepów, hoteli i restauracji i je wymalowali. Teraz, w przededniu wznowienia akcji blokujących w Berlinie, ochlapali pomarańczową farbą Bramę Brandenburską. Koszt jej wyczyszczenia (a chcą to zrobić do soboty, bo w sobotę w Berlinie jest maraton) to około 40 tysięcy euro. Więc to był taki jakby wstęp do blokad, tak blokują, gdzie się da.

Berlin czasami stoi w potężnych korkach, ludziom coraz bardziej puszczają nerwy, a policja na tych blokadach pojawia się nie po to, aby ich usuwać (wychodzi im to bardzo nieudolnie), tylko pilnować tych klimatycznych terrorystów przed kierowcami, którzy z narastającej frustracji traktują ich już kopniakami, uderzeniami w twarz, a ostatnio, w poniedziałek, jeden ze zdenerwowanych kierowców potraktował kilku takich osobników gazem pieprzowym. Policjanci przeciwstawiają się tym kierowcom siłowo i uniemożliwiają im usuwanie z dróg terrorystów zielonych z zewnątrz, a czerwonych od środka. Bronią ich. No i tak następuje rozbieżność interesów pomiędzy niemiecką policją a ciężko pracującymi mieszkańcami miast, co przy okazji napędza i tak już dużą popularność AfD.