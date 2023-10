Prezydent apeluje do Polonii: „Przybyłem prosić o wsparcie”

REKLAMA

Jestem tutaj, by was prosić o wasze wsparcie, byście lobbowali za Polską i byście dalej pracowali na rzecz umacniania sojuszu polsko-amerykańskiego i sojuszu Ameryki i Europy – powiedział prezydent RP Andrzej Duda w wystąpieniu do uczestników 86. Parady Pułaskiego w Nowym Jorku.

„Wiecie jaka jest sytuacja: znowu zrobiło się niebezpiecznie. Odrodził się rosyjski imperializm, ten sam imperializm, który wypchnął wielu waszych rodziców i dziadków z Polski (…) Musimy się obronić, musimy przetrwać, dlatego potrzebne jest wasze wsparcie. Jestem tu po to, by o to wasze wsparcie prosić (…) byście pracowali na rzecz sojuszu polsko-amerykańskiego i sojuszu Ameryki i Europy” – powiedział prezydent zwracając się do nowojorskiej Polonii.

Jak dodał, Polonia miała wielkie zasługi w „zrzuceniu komunistycznych sowieckich kajdanów” w 1989 r. oraz we wstąpieniu Polski do NATO.