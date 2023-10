Wilk o tzw. szczepionkach: „To już nie jest żadna teoria spiskowa” [VIDEO]

REKLAMA

Jacek Wilk zamieścił na swoim profilu krótkie video. Polityk Konfederacji wskazał w nim, że to, o czym mówili wszyscy wyzywani od „szurów i foliarzy” stało się faktem. Przytoczył raport NIK.

– Znów potwierdziło się to, o czym ostrzegaliśmy od samego początku, jeśli chodzi o skutki działań tzw. szczepionek przeciwko COVID-19 – wskazał Jacek Wilk.

Polityk Konfederacji przytoczył raport NIK, z którego wynika, że „w Polsce dopuszczono całą ogromną partię szczepionek, która po prostu mogła i najprawdopodobniej zaszkodziła bardzo wielu Polakom”.

Podkreślił, że „polski rząd całkowicie zignorował” alert Europejskiej Agencji Leków. – Ogromna partia tych szkodliwych potencjalnie szczepionek została Polakom podana – zaznaczył.

– To już nie jest żadna teoria spiskowa, to jest wynik raportu i kontroli NIK. To zostało oficjalnie potwierdzone – wskazał.

Jak podkreślił, stwierdzenie, że „mamy do czynienia z jednym wielkim eksperymentem medycznym na ludziach jest faktem”. – Tak się rzeczywiście stało – ocenił.

– W Polsce zmarnowało się 13 milionów dawek szczepionek przeciwko COVID-19. To są ciężkie miliardy złotych. To się wydarzyło – wskazał Wilk.

Największy skandal w historii Polski. #AferaWizowa i #KryzysPaliwowy to przy tym nic. Najwyższa Izba Kontroli ujawniła, że 117 600 szczepionek z wadą jakościową zostały podane polskim pacjentom. Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) o wszystkim wiedział. Dlaczego nie… pic.twitter.com/A4rIpV5RLw — Jacek Wilk (@JacekWilkPL) September 30, 2023