REKLAMA

Kijów wystosował do swoich sojuszników prośbę o zbombardowanie kilku celów w państwach Bliskiego Wschodu – podał w środe The Guardian.

The Guardian dotarł do 47-stronnicowego dokumentu, według którego Ukraina poprosiła swoich europejskich sojuszników o bombardowanie celów w Iranie i Syrii.

REKLAMA

Dokument miał zostać przedstawiony przez Kijów państwom z grupy G7 w sierpniu. Ukraina wierzy, że dzięki bombardowaniom celów na Bliskim Wschodzie, uda się powstrzymać naloty Rosjan na Ukrainie.

„Zgodnie z dokumentem Iran już zdywersyfikował swoją produkcję poprzez wykorzystanie syryjskiej fabryki dostarczającej do rosyjskiego portu Noworosyjsk, ale produkcja dronów przenosi się do Rosji, do centralnego regionu tatarskiego Alabuga, chociaż Teheran nadal dostarcza komponenty” – podaje gazet.

Z tego powodu Kijów zasugerował „ataki rakietowe na zakłady produkcyjne tych UAV w Iranie, Syrii, a także na potencjalny zakład produkcyjny w Federacji Rosyjskiej”.

„Powyższe może zostać przeprowadzone przez ukraińskie siły obronne, jeśli partnerzy zapewnią niezbędne środki zniszczenia” – czytamy w pozyskanym przez gazetę dokumencie.