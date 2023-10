Biedroń wchodzi kobietom do łóżka. „Jeżeli jakiś facet wam mówi, że chce głosować na Konfederację…”

REKLAMA

Europoseł i jeden z liderów Nowej Lewicy, Robert Biedroń, mówił w TVN24 do kobiet o tym, z kim według niego powinny sypiać, a z kim nie.

Lewica twierdzi, że to prawica i Kościół wchodzą ludziom do łóżek. Ta sama Lewica nieustannie w debacie publicznej nawiązuje do seksu. Nie inaczej zachował się Robert Biedroń podczas wizyty w studiu TVN24. Europoseł także, atakując Konfederację, zahaczył o tematy łóżkowe.

Biedroń zapowiada rząd PO-KO i Lewicy

– Wczoraj milion ludzi zobaczyło się, mogło się dotknąć, zobaczyć, że nie są sami przeciwko temu całemu draństwu, które wyprawia PiS. Myślę, że to był ważny moment dla całej opozycji, zwłaszcza, że padła deklaracja o tym, że chcemy współtworzyć w przyszłości rząd – mówił w TVN24 Biedroń, komentując Marsz Miliona Serc zorganizowany przez środowisko Donalda Tuska.