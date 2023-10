Bosak: Niedzielski powinien skończyć – w najlepszym wypadku – w więzieniu [VIDEO]

REKLAMA

Szef koła Konfederacji i lider Ruchu Narodowego, Krzysztof Bosak, mówił w Polsat News o raporcie NIK-u. Niestety polityk dostał bardzo mało czasu na wypowiedź na temat tak ważnej sprawy.

– Według NIK-u Główny Inspektor Farmaceutyczny nie podjął działań zmierzających do wycofania ponad 117 tysięcy szczepionek, które miały wady jakościowe – w tym zagrażające życiu i zdrowiu – powiedział prowadzący Bogdan Rymanowski.

REKLAMA

Niestety na komentarz w tak ważnej sprawie zostawiono gościom programu bardzo mało czasu.

– Prezes NIK-u był bardzo wpływowym członkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości. To że w tej chwili wam nie sprzyja i wyświetla niewygodne dla was fakty, no to pech, trafiliście na uczciwego człowieka, który nie przystąpił do waszej mafijnej kliki – powiedział w stronę pisowców Krzysztof Bosak.

– Natomiast dobrze, że wiemy w tej chwili, że straty poszły w miliardy. Nie wiem, jak można się pomylić o kilkadziesiąt milionów dawek. To jest jakiś kosmos. Niedzielski powinien skończyć, w najlepszym wypadku, w więzieniu. Morawiecki to samo, bo za to odpowiada. Minister Dworczyk prawdopodobnie również – mówił narodowiec.



– My byliśmy jedyną formacją, która głosowała w Sejmie przeciwko specuprawnieniom dla Niedzielskiego i która zgłosiła na piśmie uwagi do Narodowego Programu Szczepień, że był dziurawy jak sito – przypomniał polityk Konfederacji.

– I w tym momencie proszę państwa musimy kończyć – przerwał Bosakowi Rymanowski, kończąc program.

Poważny temat, niepoważny czas na odpowiedź@krzysztofbosak o raporcie NIKu pic.twitter.com/LGLB4h3FvQ — Wolność__Słowa (@WolnoscO) October 1, 2023