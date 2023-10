Ile czołgów oddaliśmy Ukrainie? Błaszczak odpowiada: Ważne, by głosować na PiS [VIDEO]

REKLAMA

Dziennikarz portalu tarnogorski.info próbował dowiedzieć się od szefa MON Mariusza Błaszczaka, ile czołgów Rzeczpospolita Polska przekazała Ukrainie. Redaktor zatrzymał ministra podczas konwencji wyborczej PiS w katowickim Spodku na Śląsku.

– Ile czołgów przekazaliśmy za darmo Ukrainie? – zapytał ministra Błaszczaka redaktor tarnogorski.info.

– Ha ha! Proszę pana! Nic za darmo nie przekazujemy nikomu. Nic za darmo nie przekazujemy – odpowiedział dziennikarzowi szef MON.

– Stare czołgi nie zostały przekazane za darmo? – dopytywał redaktor.

– Inwestujemy w swoje bezpieczeństwo. Rozwijamy Wojsko Polskie – powiedział polityk. Zanim dziennikarz zdążył zadać kolejne pytanie, Błaszczak zapytał: – Pan jest żołnierzem Wojska Polskiego? A dlaczego pan nie jest żołnierzem Wojska Polskiego?

– To ja teraz rozmawiam z panem – przypomniał politykowi redaktor.

– Ale ja pana pytam! Jak prowadzimy dialog, no to rozmawiajmy! – krzyczał pisowski minister.

– Ja mam pytanie – próbował dojść do głosu dziennikarz.

– Ale chce pan bronić naszej ojczyzny? – przerywał redaktorowi przedstawiciel warszawskiej władzy.

– Chcę bronić ojczyzny – odpowiedział w końcu politykowi dziennikarz.

– No! To proszę bardzo, zapraszam do wojska!

– Ale mamy jeszcze czym bronić? – dopytywał pracownik tarnogorski.info.

– Oczywiście, że mamy! Widział pan defiladę?

– Pojawiają się głosy, że rozbroiliśmy się.

– To kłamcy, którzy takie rzeczy mówią. Był pan na defiladzie w Warszawie? Widział pan czołgi Abrams? K2? Mógł pan dotknąć. Były właśnie festyny w 70. miastach naszego kraju, w miejscowościach. Niech pan nie uprawia propagandy – odpalił się minister.

– Ale jakiej propagandy? – zapytał dziennikarz.

– No takiej, jaką pan uprawia!

– Ja się tylko pana zapytałem…- zaczął redaktor, ale polityk znów mu przerwał i wrócił do poprzedniej śpiewki:

– A ja się pana zapytałem! Czy pan chce bronić swojej ojczyzny?

– Ale to prezydent Duda powiedział, że oddaliśmy nasze czołgi stare – wskazał ministrowi dziennikarz.

– Ale wie pan! Trzeba bronić naszej ojczyzny! – plótł dalej nie na temat Błaszczak.

– Ale pytanie było…

– Inwestujemy w nasze bezpieczeństwo! Polska jest bezpieczna, jeśli rządzi Prawo i Sprawiedliwość – mówił dalej niestrudzenie warszawski minister.

