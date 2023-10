Interwencja poselska Konfederacji. „Manipulacje paliwem to działania przestępcze” [VIDEO]

REKLAMA

W Ministerstwie Aktywów Państwowych posłowie i działacze Konfederacji złożyli interwencję poselską dotyczącą obecnej sytuacji związaną z dostępnością paliwa w Polsce oraz manipulacjami cenami przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł Krzysztof Tuduj, lider listy Konfederacji we Wrocławiu, zwrócił uwagę że przez nieodpowiedzialną politykę rządu, obecnie nie ma dostępu do paliwa w kraju.

– Wygląda na to, że PiS próbował wykorzystać paliwo do swojej kampanii wyborczej, obiecując niższe ceny, jednak teraz brakuje paliwa. Wyciekły informacje o instrukcjach dla pracowników Orlenu, aby informować o awarii pompy w przypadku braku paliwa. Tymczasem Orlen i ministerstwo milczą, co jest nie do zaakceptowania. Dlatego dzisiaj domagamy się wyjaśnień w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a jutro rozważymy interwencję w Urzędzie Dozoru Technicznego. To skandaliczne, jak rządzący traktują własność państwową – oświadczył Tuduj.