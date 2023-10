„Już wystarczy”. Konfederacja przygotowała petycję do premiera Morawieckiego

REKLAMA

Konfederacja przygotowała petycję do premiera Mateusza Morawieckiego, domagając się realizacji trzech zasad odpowiedzialnej polityki migracyjnej. „Nie chcemy drugiej Francji! Dość korupcji przy wydawaniu pozwoleń! Żadnego socjalu dla imigrantów!” – czytamy na stronie juzwystarczy.pl.

Na stronie przypomniano, że „w samym 2022 roku rząd PiS przyjął kilkadziesiąt tys. imigrantów z państw muzułmańskich”, „za 5 tys. dolarów na afrykańskich straganach można było kupić wjazd do Polski”, a „przywileje emerytalne czy świadczenia 500+ to tylko niektóre z programów socjalnych, z których korzystają imigranci”.

Petycję można podpisać na stronie juzwystarzy.pl. Poniżej zamieszczamy całą treść petycji do prezesa Rady Ministrów:

„Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości stała się europejskim liderem wprowadzania multikulturalizmu. Pomimo patriotycznych haseł i deklarowanego sprzeciwu wobec przyjmowania nielegalnych imigrantów, Pana rząd sprowadził setki tysięcy przybyszów z całego świata. Mówimy tutaj o 700 tys. tzw. pozwoleń na pierwszy pobyt dla imigrantów ze 148 krajów w samym 2022 roku. Z kolei aż 136 tys. pozwoleń na pracę otrzymali obywatele krajów muzułmańskich, takich jak Arabia Saudyjska czy Pakistan.

Na naszych oczach bezpieczny i stabilny kraj, jakim do niedawna była Polska, zamienia się w drugą Francję. Cudzoziemcy stopniowo zajmują miejsca pracy, nawet w najmniejszych miastach. Co Pan powie matkom, które lada moment przestaną puszczać dzieci na place zabaw w obawie przed awanturami imigrantów?!

Jako świadomy obywatel pragnę zauważyć, że Pana decyzja o przyznaniu długiej listy przywilejów socjalnych sprzyja imigracji do Polski całych rodzin z zagranicy. Przykładem jest tu program 500+, z którego korzysta ponad 200 tys. obywateli innych państw. Przy dodaniu do tego wszystkich dotacji i projektów integracyjnych okazuje się, że Polska kroczy drogą państw zachodnich, które dziś zamieszkują miliony imigrantów żyjących głównie ze środków pochodzących z zasiłków. A przecież nikt mnie nie zapytał o zgodę na przekazywanie im co miesiąc pieniędzy z moich podatków.

Niedawna afera wizowa, która obnażyła, że wjazd do Polski można było po prostu kupić na afrykańskim straganie, choć jest aferą korupcyjną, to wydaje się w pełni komplementarna z polityką prowadzoną przez rząd PiS od 2015 roku. Ja jednak nie chcę żyć w takim państwie.

Domagam się od Pana pilnych i przemyślanych działań mających na celu powstrzymanie niekontrolowanej i masowej imigracji do naszego kraju. Polska to nie przytułek, jakakolwiek imigracja powinna podlegać warunkowaniu ilościowemu oraz jakościowemu.

Żądam też zniesienia wszystkich programów socjalnych dla cudzoziemców oraz wyjaśnienia wspomnianej afery łapówkowo-imigracyjnej, wraz z ukaraniem winnych”.

Na stronie możemy przeczytać o tym, że PO-PiS „manipuluje Polakami”. „PiS doszedł do władzy na hasłach antyimigracyjnych i tożsamościowych. Tymczasem jest najbardziej proimigracyjną partią w historii Polski. Z drugiej strony w piórka obrony polskiego bezpieczeństwa wewnętrznego przystraja się Platforma Obywatelska. Jednak to ich przedstawiciele chcieli przyjąć nielegalnych imigrantów w 2015 roku oraz utrudniali pracę strażników granicznych podczas kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. To hipokryci, którzy przed wyborami zmieniają zdanie” – napisano na portalu juzwystarczy.pl.