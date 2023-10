Opozycja powinna sprawować władzę po wyborach? Polacy podzieleni [SONDAŻ]

REKLAMA

Opinia publiczna jest podzielona na dwie niemal identyczne połowy co do tego, czy opozycja powinna sprawować władzę po wyborach – wynika z sondażu IBRIS na zlecenie „Rzeczpospolitej” i RMF FM.

IBRIS na zlecenie „Rzeczpospolitej” i RMF FM zapytał respondentów, czy ich zdaniem „po wyborach rządy w Polsce powinna przejąć obecna opozycja, czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica”.

Odpowiedzi przełamały grupę badanych na pół. 49,4 proc. uważa, że opozycja „powinna” rządzić, a 50,6 proc. – że „nie powinna”. Podobny jest odsetek mocniej i słabiej zdeterminowanych w obu grupach. 34,3 proc. uważa, że „opozycja zdecydowanie powinna” sprawować władzę, a 34 proc. jest przeciwnego zdania.

Jak wskazuje „Rzeczpospolita”, sprawa wygląda inaczej, kiedy respondenci pytani są o to, czy wierzą, że „możliwe jest, by po wyborach rządziła opozycja”. Twierdząco odpowiada na to pytanie 47,6 proc. (23,9 – „zdecydowanie”, a 23,7 – „raczej”).

Brak wiary w to, że opozycja ma realną perspektywę rządzenia, wyraziło 40,5 proc. (w tym 31,5 – „zdecydowanie”, a 9 proc. – „raczej”). 12 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Patrząc na to, jak głosowali wyborcy konkretnych partii, nikt w grupie zwolenników władzy nie wskazał na odpowiedź „opozycja powinna rządzić”, a tylko 6 proc. wierzy w taką możliwość.

Natomiast 81 proc. zwolenników opozycji uważa, że „opozycja powinna rządzić”, a 74 proc. twierdzi, że wierzy w taką możliwość.

W sondażu wyróżniono także wybory osób niezdecydowanych. Jak zauważa „Rzeczpospolita”, 20 proc. niezdecydowanych z sondażu IBRIS uważa, że Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica i Trzecia Droga powinny wygrać, a 40 proc. wierzy, że może się tak stać. Aż 33 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zostało zrealizowane metodą CATI w dniach od 29 do 30 września 2023 roku na 1000-osobowej grupie respondentów.