Policja potwierdza OFICJALNIE frekwencję w marszu Tuska i Owsiaka

REKLAMA

Frekwencja niedzielnego „Marszu Miliona Serc” z godz. 12, to ok. 60 tys. na rondzie Dmowskiego i ok. 40 tys. na trasie przemarszu – informuje w poniedziałek stołeczna policja.

„Zawsze szacujemy liczbę uczestników poszczególnych przedsięwzięć na potrzeby zapewnienia stosownych sił niezbędnych do zabezpieczenia, ale jej nie podajemy” – napisała stołeczna policja na platformie X. (d. Twitter).

REKLAMA

„Natomiast informacje podane w mediach pokrywają się z szacowaną frekwencją z godz. 12.00, tj. ok. 60 tys. na Rondzie Dmowskiego i ok. 40 tys. na trasie przemarszu. Zabezpieczyliśmy również przejazd ok. 470 autokarów” – dodała.