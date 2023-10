Socjolog: Samotność w Polsce ma twarz młodego mężczyzny

REKLAMA

Socjolog Michał Kot podczas konferencji „Kulturowe aspekty polityki rodzinnej – dodatek czy podstawa skutecznej recepty na kryzys demograficzny?” podsumował wyniki badań przeprowadzone przez Instytut Pokolenia.

Podczas sesji konferencji „Kulturowe aspekty polityki rodzinnej”, zorganizowanej w Warszawie przez Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris i Collegium Intermarium, poruszono m.in. problemy samotności, atomizacji społecznej i kryzysu męskości oraz omówiono, jak te problemy wpływają na demografię.

REKLAMA

Dyrektor Instytutu Pokolenia Michał Kot wygłosił wykład zatytułowany: „Samotność jako nowa pandemia XXI wieku i jej wpływ na procesy demograficzne w perspektywie najbliższych dekad”.

Kot, poza tym, że jest socjologiem specjalizującym się w problemach demografii i analizy polityk społecznych, jest też członkiem Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Samotność ma twarz młodego mężczyzny

Kot mówił o poczuciu samotności, które ma być w Polsce zjawiskiem powszechnym po zakończeniu pandemii. Najbardziej samotność odczuwać mają młodzi ludzie.

– To co jest najbardziej zaskakujące, to że samotność dotyczy przede wszystkim młodych mężczyzn w wieku 18-24 i 25-34. Samotność w Polsce ma twarz młodego mężczyzny – stwierdził prelegent.

Socjolog zauważył, że o ile temat samotności wśród kobiet, nastolatek, czy seniorów jest poruszany, to problem samotności młodych mężczyzn w ogóle nie jest tematem debaty publicznej.

– Czasem ich po prostu nie widzimy, bo to są osoby, które zamykają się w swoich domach, pracują w sposób zdalny, lub prosto po pracy wracają do domu i w zasadzie nie mają relacji społecznych, więzi z innymi ludźmi – stwierdził ekspert.

Małżonkowie nie czują się samotni

Kot mówił o tym, że najrzadziej samotność odczuwają osoby, które zawarły związek małżeński.

– Wśród kawalerów i pań, które kojarzą się nam w sposób naturalny z bujnym życiem towarzyskim, aż 51 proc. odczuwa samotność – powiedział ekspert.

Dzieci z rozbitych rodzin czują się samotne w dorosłym życiu

Socjolog zauważył także, że te osoby, które w wieku 12 lat miały pełną rodzinę – z mamą i tatą – w wieku dorosłym dwa razy rzadziej odczuwają samotność niż osoby, które dorastały w rozbitych rodzinach. 63 proc. osób z poczuciem samotności pochodzi z rozbitych rodzin.

Samotność jest duży problemem, który prowadzi do szeregu chorób. Poczucie samotności zwiększa podatność na choroby, depresję i aż o 30 proc. ryzyko przedwczesnej śmierci.

Samotność w sieci

Prelegent zauważył, że młodzi ludzie uciekają w świat Internetu, a to potęguje problem samotności.

– Jeśli procesy społeczne pójdą dalej w tym kierunku, to za chwilę problem z samotnością, brakiem relacji, brakiem małżeństw będzie dotyczył całego pokolenia a nie tylko 20-25 proc. młodych ludzi – stwierdził.

– Nigdy w historii badań nie było takiej sytuacji, by młodzi ludzie czuli się bardziej samotni niż ich rodzice czy dziadkowie – podsumował.