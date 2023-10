Komisja Europejska odblokuje pieniądze dla Węgier?

REKLAMA

Komisja Europejska zamierza odblokować kwotę 13 mld euro z funduszy UE przeznaczoną dla Węgier, która pozostaje zamrożona ze względu na obawy dotyczące przestrzegania przez Budapeszt zasad praworządności; mogłoby to zapewnić wsparcie Węgier dla zwiększenia budżetu UE, a to z kolei umożliwiłoby przekazanie przez Wspólnotę większej pomocy Ukrainie – powiadomił we wtorek dziennik „Financial Times”.

Fundusze prawdopodobnie zostaną odblokowane przed końcem listopada – przekazał „FT” za trzema rozmówcami zaznajomionymi ze sprawą i pragnącymi zachować anonimowość.

Wcześniej, pod koniec września, węgierski dziennik „Nepszava” informował, że wdrożenie przez węgierski rząd reform w zakresie sądownictwa, wymaganych przez KE, powinno skutkować odblokowaniem 13 mld z 22 mld euro funduszy spójności, które są przewidziane dla Węgier w latach 2021-27.