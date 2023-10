Korwin-Mikke jedzie na OSTRO. „Socjalistów trzeba powywieszać na latarniach” [VIDEO]

REKLAMA

System ubezpieczeń społecznych trzeba po prostu zlikwidować – przekonywał w programie na kanale Goniec na YouTube Janusz Korwin-Mikke. Poseł Konfederacji stwierdził, że „każdemu kto proponuje świadczenia socjalne (trzeba – przyp. red.) obcinać rękę”

Janusz Korwin-Mikke brał udział w debacie z posłem Zbigniewem Girzyńskim z Polskich Spraw. Poseł Konfederacji wypowiadał się między innymi na temat systemu ubezpieczeń społecznych, inflacji, programach społecznych i systemie podatkowym.

Korwin-Mikke o systemie ubezpieczeń

– Trzeba go po prostu zlikwidować. System ubezpieczeń społecznych zabija całą naszą cywilizację, zabija Polskę. Dzieci się nie rodzą, bo po co mieć dzieci, skoro będzie emerytura na starość. Ludzie dawniej mieli dzieci po to, żeby ktoś się nimi zajął na starość – powiedział Korwin-Mikke.