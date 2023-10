Korwin-Mikke: Oni udają, że się nienawidzą. To teatr grupy z Magdalenki

REKLAMA

Założyciel Najwyższego Czasu! i współzałożyciel Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke, napisał w swoich mediach społecznościowych, że w rzeczywistości nie ma czegoś takiego, jak „wojna polsko-polska”.

Janusz Korwin-Mikke udostępnił i skomentował na portalu X (dawniej Twitter) wpis Roberta Smoktunowicza, byłego senatora z ramienia Lewicy i Demokratów oraz pierwszego męża Hanny Lis, który kiedyś związany był z pierwszą partią Korwin-Mikkego – Unią Polityki Realnej.

„Dzień po to już mało ważne czy tak naprawdę na #MarszMilionaSerc było 100t czy 150t a nie żaden milion. Istotne to co zapowiedział Tusk: „dzień po wyborach zakończymy wojnę polsko-polską”.. To już PiS-owców nie rozliczy i nie będą wszyscy siedzieć? Już nie będzie zapowiedzianej PO-owskiej Wolnej Polski bo spodziewana jest wyborcza porażka i koniec obecnej PO…?” – napisał Smoktunowicz.