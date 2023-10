Pracownicy Orlenu dostali bożonarodzeniowe premie. Tak, we wrześniu

REKLAMA

„Gazeta Wyborcza” informuje, że pracownicy Orlenu dostali już bożonarodzeniowe premie. 6 tys. złotych z okazji świąt wręczono im już we wrześniu, choć nie obchodziliśmy jeszcze nawet Dnia Wszystkich Świętych.

Pracownicy Orlenu dostali w ostatnich dniach września informację, że przyznano im po 6 tys. zł brutto premii.



– Wszyscy w naszym dziale się ucieszyli. Byliśmy tylko zaskoczeni, że to premia w związku z Bożym Narodzeniem – opowiada „GW” źródło ze stołecznych struktur Orlenu.

„Inny rozmówca wspominał, że wcześniej takie premie bożonarodzeniowe wynosiły 1,5 tys. zł i ogłaszano je dopiero pod koniec roku, właśnie przed świętami Bożego Narodzenia” — czytamy.

„GW” wystosowało zapytanie do państwowej spółki, by dowiedzieć się, o co chodzi z przedwczesnymi premiami bożonarodzeniowymi.

„Wypłata jednorazowych nagród świątecznych wynika wprost z porozumienia płacowego zawartego w lutym 2023 r. i jest efektem rozmów prowadzonych ze związkami zawodowymi. Zgodnie z nim strony zobowiązały się do uzgodnienia wysokości nagrody bożonarodzeniowej na przełomie trzeciego i czwartego kwartału br.” – odpisał gazecie Orlen.

Spółka zapewnia, że „świadczenie zostanie wypłacone w pierwszej połowie grudnia”. Internauci twierdzo jednak, że informacja specjalnie pojawiła się przed wyborami parlamentarnymi i węszą tu jakąś formę wyborczego przekupstwa.