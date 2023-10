Strzelaninie w centrum handlowym w stolicy. Są ofiary śmiertelne [VIDEO]

Według publicznego nadawcy Thai PBS News siedem osób zostało rannych.

Informacja o strzelaninie pojawiła się w mediach społecznościowych, gdzie użytkownicy udostępniali nagrania tłumów uciekających z centrum handlowego, które jest niezwykle popularne zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców.

PBS News informował o odgłosach strzałów dobiegających z budynku, ale nie podano szczegółów.

Centrum handlowe zostało zamknięte na czas działań policji.

Do strzelaniny doszło na kilka dni przed pierwszą rocznicą jednego z najkrwawszych zbrodni w najnowszej historii Tajlandii, kiedy to były policjant uzbrojony w nóż i pistolet zaatakował przedszkole, mordując 24 dzieci i 12 dorosłych.

Three people killed and teenager held over Bangkok mall shooting#พารากอน #siamparagon pic.twitter.com/oaBBll9aPM

— Bangkok Lad (@bangkoklad) October 3, 2023