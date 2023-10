Tak walczą z nielegalnymi małżeństwami. Aresztowano TAM ponad 1000 osób

REKLAMA

Ponad 1000 osób aresztowano we wtorek w stanie Asam w północno-wschodnich Indiach podczas drugiej w tym roku kampanii, mającej na celu zwalczanie małżeństw dzieci w tym regionie – poinformowały lokalne władze.

Premier stanu Himanta Biswa Sarma ogłosił, że policja rozpoczęła „operację specjalną, która zaczęła się we wczesnych godzinach porannych. „Prawdopodobnie liczba aresztowań wzrośnie. Obecnie to 1039 osób” – napisał na platformie X, dawnym Twitterze.

REKLAMA

The number now stands at 1,039. https://t.co/RTAOh3slWj

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 3, 2023