Tyszka poruszył niewygodny temat w TVN24. „Nie mogę Panu dać powiedzieć” [VIDEO]

Przedstawicielem Konfederacji w programie „Kawa na Ławę” w TVN24 był Stanisław Tyszka. Poseł wskazywał, że państwo nie powinno zabierać pieniędzy pracującym Polakom, by potem rozdawać je cudzoziemcom.

– PiS jest partią masowej i niekontrolowanej imigracji, na którą Konfederacja się nie zgadza i ostrzegamy przed tym od lat. Nie zgadzamy się również na to, żeby rozdawać pieniądze ciężko pracujących Polaków obcokrajowcom. A obecni tutaj w studio Państwo posłowie – i z PiS-u, i z Platformy, i z Lewicy, i z PSL-u – wszyscy głosowali nad tym, żeby zrównać obywateli Ukrainy, czy to pracujących, czy nie w prawach do darmowej opieki zdrowotnej, darmowej edukacji, 500+ zaraz 800+, minimalna emerytura polska po jednym dniu pracy – mówił Stanisław Tyszka.

– Nie, Panie pośle nie. To jest nieprawda – protestował prowadzący program Konrad Piasecki.