Ukraińscy oligarchowie szykują się do przejęcia polskich firm. Kim są Ołeksandr i Hałyna Herehowie?

REKLAMA

Ukraińscy oligarchowie Ołeksandr i Hałyna Herehowie planują przejęcie dwóch firm w Polsce – sportowego giganta Intersport oraz producenta opakowań z tworzyw sztucznych Plast-Box.

Na marginesie polsko-ukraińskich sporów m.in. o zboże, ukraińscy oligarchowie za cel obrali sobie polski rynek, który uważają za atrakcyjny. Hałyna Hereha oficjalnie złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczący przejęcia kontroli nad Przetwórstwem Tworzyw Sztucznych Plast-Box.

REKLAMA

Plast-Box znany jest ze swojej działalności w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, zwłaszcza wiaderek dla branży spożywczej i chemicznej. W 2022 roku zanotował wzrost sprzedaży o 9,1 proc., osiągając łączną kwotę 296,7 mln zł. Firma nie wykazała jednak zysków, a ponadto zniknęła z Giełdy Papierów Wartościowych. Z analiz Ukraińców wynika, że to niezły „kąsek”.

Małżeństwo Herehów jest także zainteresowane przejęciem znanego sportowego giganta Intersport. Tu także złożono wniosek do UOKiK. Decyzja ma zapaść 19 października br. Ukraińscy oligarchowie mają zainwestować w Intersport 10 mln euro: 7 mln EUR w gotówce i 3 mln EUR jako wkład niepieniężny.

Kim są Ołeksandr i Hałyna Herehowie?

Ołeksandr Hereha działa w wielu branżach – w budowlanej, w rolnictwie, znany jest także jako współzałożyciel sieci sklepów DIY Epicentr K. Działał także w polityce – niegdyś był parlamentarzystą. Z dużą polityką zetknęła się także jego małżonka Hałyna, która pełniła funkcję mera Kijowa.

Hereha był już wcześniej biznesowo powiązany z Polską. – W latach 90. handlował materiałami budowlanymi z Polski, to znad Wisły wyniósł pomysł otwarcia supermarketów budowlanych w Ukrainie. Do ekspansji jego firmy w naszym kraju nie doszło, ale w kolejnych latach przewijał się on w akcjonariacie różnych polskich spółek giełdowych bądź jako biznesowy partner polskich przedsiębiorców – mówi „Pulsowi Biznesu” Andrzej Szurek, autor wideobloga „ZEWschodu”.

Ukraiński oligarcha jest także kluczowym sponsorem klubu siatkarskiego Projekt Warszawa. Właścicielem stołecznego klubu jest natomiast Grzegorz Pawlak, właściciel Plast-Boksu, czyli firmy, którą Hereha chce przejąć.