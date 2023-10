Witek w socjalistycznym amoku! „Dla wszystkich, którzy będą chcieli”. Sommer i Piwowarczyk komentują

REKLAMA

Prawo i Sprawiedliwość nie ustaje w przekupywaniu Polaków ich własnymi pieniędzmi. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedziała bezpłatne kursy na prawo jazdy dla uczniów, którzy ukończą 18. rok życia.

W niedzielę wieczorem marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się z mieszkańcami Wrocławia. Marszałek utrzymywała, że PiS spełnia obietnice wyborcze. – Pokazaliśmy też skuteczność w realizacji tych obietnic – mówiła.

Dodała, że program wyborczy PiS ma trzysta stron. – Warto go przeczytać, ponieważ jest tam na przykład znakomite rozwiązanie dla młodych ludzi, którzy skończą 18 lat. Będzie dla nich darmowy kurs prawa jazdy, dla wszystkich, którzy będą chcieli – wskazała Witek.

Marszałek podkreślała, że „to będzie zrealizowane, że młodzi ludzie w szkołach średnich, którzy ukończą 18 lat, będą mieć darmowy kurs prawa jazdy”, chociaż przecież dobrze wiemy, że nic takiego jak „darmowe obiady” nie istnieje, za wszystko zapłacą bowiem podatnicy.

– Wszyscy, którzy będą chcieli, a to jest ogromna pomoc (…) myślę, że dla młodych ludzi jest to naprawdę atrakcyjne i my to zrobimy – dodała. – My to zrobimy, bo to są obietnice, o których państwo już wiecie, że jeśli je składamy, to tych obietnic dotrzymujemy – twierdziła.

Do kolejnej rozdawniczej obietnicy PiS-u odnieśli się na platformie X (dawnym Twitterze) redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer oraz Radosław Piwowarczyk, redaktor związany z „Najwyższym Czasem” i wydawca nczas.com.

„Darmowy kurs prawa jazdy? W ogóle nie powinno być obowiązkowego kursu na prawo jazdy. Tak było za moich czasów. Zresztą samo prawo jazdy też jest zbyteczne” – napisał Sommer.

„Nie ma czegoś takiego jak darmowe kursy. Poza tym socjalizm znów bohatersko walczy z problemami nieznanymi w normalnym ustroju. W ogóle nie powinno być państwowych praw jazdy, a tym bardziej obowiązkowych kursów!” – stwierdził z kolei Piwowarczyk.

